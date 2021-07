Σμήνη μυρμηγκιών, που πετούν, θα μπορούσαν να κατακλύσουν το Γουέμπλεϊ και να καλύψουν τα πάντα στον αυριανό τελικό του Euro 2020.

Το θέμα παίρνει σταδικά διαστάσεις καθώς ένα ραντάρ εντόπισε εκατομμύρια μυρμήγκια στο Λονδίνο και ειδικά στα νοτιοανατολικά της περιοχής χθες.

Ο τελικός μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας πραγματοποιείται αύριο Κυριακή και θα μπορούσε να συμπέσει χρονικά με την περίοδο ζευγαρώματος των μυρμηγκιών, που πραγματοποιείται μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Παρόλο που η αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας (MET)έχει προβλέψει «αίθριο» καιρό για την Κυριακή, οι ορδές των μυρμηγκιών ενδέχεται να προκαλέσουν ενόχληση σε παίκτες και φιλάθλους.

Οι εικόνες από τα ραντάρ που κυκλοφόρησαν από το Met δείχνουν μια σειρά από τεράστιες κινούμενες σκιές που αιωρούνται πάνω από την πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, πολλές από τις οποίες «είναι στην πραγματικότητα έντομα», όπως αναφέρει το Met.

Ο Adam Hart, καθηγητής επιστημονικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire και συνεργάτης της Βασιλικής Εντομολογικής Εταιρείας, δήλωσε στο Sky News ότι τα σμήνη της Παρασκευής είναι μόνο η αρχή της εποχής αναπαραγωγής του είδους.

«Εάν οι συνθήκες είναι σωστές την Κυριακή μπορεί να υπάρξουν περισσότερα από τρία λιοντάρια στην εμφάνιση της ομάδας στο Γουέμπλεϊ αλλά και σε όλη τη χώρα» είπε χαριτολογώντας.

Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που σμήνη από έντομα θα κατακλύσουν αθλητικές διοργανώσεις.

Τα συγκεκριμένα μυρμήγκια, που πετούν, αποτελούν τακτικούς επισκέπτες στους αγώνες τένις στο Γουίμπλεντον, που πραγματοποιούνται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Το 2014, δε, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Τζέιμς Ροντρίγκεζ της Κολομβίας σκόραρε από πέναλτι, την ώρα που ένα τεράστιο έντομο είχε καθίσει στο χέρι του.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD