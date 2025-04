Αγγλία: Η Premier League υιοθετεί από φέτος την τεχνολογία ημιαυτόματου οφσάιντ

Η Πρέμιερ Λιγκ, το κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, θα εφαρμόσει για πρώτη φορά την τεχνολογία ημιαυτόματου οφσάιντ στους αγώνες της 12 Απριλίου, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής.

Το σύστημα αυτό εισήχθη για πρώτη φορά στο αγγλικό ποδόσφαιρο στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Αγγλίας, νωρίτερα τον Μάρτιο.

Μετά τη διεξαγωγή περισσότερων δοκιμών στην Premier League, η τεχνολογία έλαβε έγκριση για χρήση στο πιο δημοφιλές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ στοχεύει στην ενίσχυση της ακρίβειας των οριακών αποφάσεων οφσάιντ με την αυτοματοποίηση τμημάτων της διαδικασίας. Με απλά λόγια, η τεχνολογία προσδιορίζει με ακρίβεια τη στιγμή που η μπάλα αφήνει τα πόδια του επιτιθέμενου παίκτη και έτσι δημιουργούνται στη στιγμή οι εικονικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για οριακές αποφάσεις οφσάιντ.

«Η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ αυτοματοποιεί βασικά στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για οφσάιντ για την υποστήριξη του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR).

»Παρέχει πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ, χρησιμοποιώντας οπτική παρακολούθηση παικτών, και παράγει εικονικά γραφικά για να εξασφαλίσει μια βελτιωμένη εμπειρία στο γήπεδο και στη μετάδοση για τους φιλάθλους», αναφέρει ανακοίνωση της Premier League.

