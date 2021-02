Τον 18ο Grand Slam τίτλο του και 9ο στο Αυστραλιανό Όπεν κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικρατώντας του Ρώσου Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Σέρβος μετά από μια ώρα και 52 λεπτά, επικράτησε του αντιπάλου του με 7-5, 6-2, 6-2 «σπάζοντας» το σερί των 20 συνεχόμενων νικών που κρατούσε ο Μεντβέντεφ από το Νοέμβριο του 2020.

Με τον σημερινό του τίτλο, ο Τζόκοβιτς συμπλήρωσε τους 82 συνολικά, φτάνοντας τους 18 Major τίτλους και μειώνοντας τη διαφορά από τους Φέντερερ και Ναδάλ, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους από 20 ο καθένας.

The King of Melbourne 👑



Novak Djokovic scores a three-set win over Medvedev to claim his 18th Grand Slam title @DjokerNole | #AusOpen pic.twitter.com/qLYYfXclW8 — US Open Tennis (@usopen) February 21, 2021

DJOKOVIC WINS THE AUSTRALIAN OPEN 🏆



Novak Djokovic beats Daniil Medvedev to take home the #AusOpen title.



🎾 Third-straight and ninth career title in Melbourne

🎾 18th Grand Slam Title pic.twitter.com/en3tCx0z5f — ESPN (@espn) February 21, 2021

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr