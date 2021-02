Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε πριν από λίγο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας φάνηκε ανώτερος από τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο απέκλεισε εύκολα με 3-0 σετ στον δεύτερο ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο Ρώσος πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό το πρωί της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αυτή ήταν η έκτη νίκη του Ρώσου σε επτά αναμετρήσεις με την Έλληνα τενίστα.

It's been a pleasure @steftsitsipas 🙌



See you at #AO2022 👏#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/M3IQ85kri2