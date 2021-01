Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση να απονεμηθεί στην τενίστρια Margaret Court η υψηλότερη τιμή της χώρας μετά τα σχόλιά της κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η 78χρονη έχει κερδίσει 24 Grand Slam στο μονό και 40 στο διπλό κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Στη συνέχεια έγινε πάστορας.

Η πρώην τενίστρια και πάστορας πλέον, από το Περθ προκάλεσε οργή όταν το 2017 είπε ότι το τένις ήταν «γεμάτο λεσβίες» και ότι τα τρανσέξουαλ παιδιά ήταν έργο του «διαβόλου». Είπε επίσης ότι δεν θα πετούσε με την αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas «όπου μπορούσε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της εταιρείας στους γάμους του ίδιου φύλου.

Δύο κυβερνήτες δήλωσαν ότι δεν πρέπει να της απονεμηθεί η ανώτατη τιμή του Τάγματος της Αυστραλίας λόγω των εριστικών απόψεων που έχει εκφράσει ήδη από το 2017 κατά των ομοφυλοφίλων. Χωρίς να την κατονομάσει, ο επικεφαλής στην περιοχή της Βικτώριας, Ντάνιελ Άντριους ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «Οι νίκες του Grand Slam δεν δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να σπέρνει μίσος και να δημιουργήσει διχασμό».

I don't want to give this person's disgraceful, bigoted views any oxygen.



But when others insist on rewarding them with this country's highest honour – I think it's worth saying again:



Grand Slam wins don't give you some right to spew hatred and create division.



Nothing does.