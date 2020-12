Ο Λεβαντόφσκι εκθρονίζει τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς αναδείχτηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την FIFA.

O Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου παίκτη για το 2020 σε μία τελετή που έγινε με όρους πανδημίας, δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία, στη Ζυρίχη.

Οικοδεσπότες ήταν ο παλαίμαχος Ολλανδός άσος Ρούουντ Γκούλιτ και η Αγγλίδα δημοσιογράφος Ρέσμιν Τσάουντχάρι.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών με 251 γκολ στη Bundesliga πίσω από τους Κλάους Φίσερ (268 γκολ) και Γκερντ Μίλερ (365 γκολ).

Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς για δεύτερη φορά αναδείχτηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, ενώ ο Μάνουελ Νόιερ αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Το βραβείο για το καλύτερο γκολ απέσπασε ο Σον της Τότεναμ.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS