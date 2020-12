Νέο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στη Formula 1.

Στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix της Formula 1 στο Αμπού Ντάμπι το μονοθέσιο του Κίμι Ραϊκόνεν έπιασε φωτιά χωρίς να υπάρξει ευτυχώς κάποιος τραυματισμός.

H Alfa Romeo Racing πήρε φωτιά στη διάρκεια ενός γύρου με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή να ακινητοποιεί άμεσα το μονοθέσιό του, πριν επέμβουν οι άνθρωποι της πίστας.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d