Ο Καναδός επαγγελματίας παλαιστής Πατ Πάτερσον, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γκέι αθλητής στη συγκεκριμένη βιομηχανία, πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Πατ Πάτερσον, που δημιούργησε το φορμάτ του διάσημου Royal Rumble, «άφησε ανεξίτηλο σημάδι» στην πάλη, σχολίασε η World Wrestling Entertainment (WWE), αμερικανική εταιρεία ψυχαγωγίας που διοργανώνει σόου επαγγελματικής πάλης.

Σταρ του είδους, ανάμεσά τους οι Ντουέιν Τζόνσον και Τζον Σίνα εξέφρασαν την θλίψη τους για την απώλεια του Πατ Πάτερσον, «που βοήθησε τόσους πολλούς». Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Pat Patterson has passed away. https://t.co/SDMTR6skZn

Η καριέρα του στη βιομηχανία, όχι μόνο στο ρινγκ αλλά και ως σχολιαστής και εκπαιδευτής νεαρότερων φιλόδοξων αθλητών στο παρασκήνιο, κάλυπτε συνολικά έξι δεκαετίες.

Σε μήνυμα στο Instagram, ο «The Rock», αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της επαγγελματικής πάλης, χαρακτήρισε τον Πάτερσον ως «πατρική φιγούρα».

Από την πλευρά του, ο Τζον Σίνα είπε πως «ο Πάτερσον έζησε την ζωή όπως έπρεπε να τη ζήσει, με πάθος, αγάπη και σκοπό», προσθέτοντας ότι «θα ζει πάντα μέσα μου».

Ο Κρις Τζέρικο, που κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα WWE έξι φορές, είπε πως ο Πάτερσον «μου δίδαξε το 90% όσων γνωρίζω» σχετικά με την προετοιμασία για αγώνες πάλης.

#PatPatterson was the #Yoda to my Luke. He taught me 90% of what I know about putting together a wrestling match. He was a confidant, a mentor, a collaborator, a comedian, a singer and most importantly... a friend. I love you Pat...this hockey puck is gonna miss you. pic.twitter.com/FnqzSZD8pH