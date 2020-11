Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση για ένα σετ, το πρώτο, πάλεψε σκληρά στη συνέχεια και στο τέλος νίκησε με 2-1 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ κι έφυγε θριαμβευτής από την Ο2 Αρένα του Λονδίνου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Ντομινίκ Τιμ κατέβαλε απόψε τον Ρώσο αντίπαλό του στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γκρουπ «London 2020» και οι ελπίδες για υπερασπιστεί τον τίτλο του αυξήθηκαν.

Ο 22χρονος πρωταθλητής θα προκριθεί με νίκη επί του Ράφα Ναδάλ την τελευταία αγωνιστική, με οποιοδήποτε σκορ, καθώς ο Ισπανός έχασε από τον Ντομινίκ Τιμ στον αγώνα που προηγήθηκε και μετρά ήδη δύο ήττες. Σε περίπτωση νίκης του Ναδάλ και του Τιμ επί του Ρούμπλεφ, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία.

He lives to fight another day 💪



🇬🇷 @StefTsitsipas will now face Nadal for a spot in the semi-finals!



📹: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/BTuIDeIMSQ