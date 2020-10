Τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Roland-Garros πέτυχε για πρώτη φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Τσιτσιπάς γίνεται ο πρώτος Έλληνας που περνά σε αυτή την φάση, στην ιστορία του τουρνούα.

Ο 22χρονος Τσιτσιπάς συνέτριψε με 3-0 τον αντίπαλό του, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-3, 7-6 και 6-2, έχοντας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις μέχρι τώρα, αφού με εξαίρεση το πρώτο ματς της διοργάνωσης που πιέστηκε και «επέστρεψε» με ανατροπή, τα υπόλοιπα παιχνίδια τα κέρδισε χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the 🇬🇷 epics ✍️@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM