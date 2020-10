«Χαοτικό, εσφαλμένο, ενοχλητικό και αυτοκαταστροφικό» χαρακτηρίζει η Telegraph το 1-6 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Τότεναμ, στην αποψινή αναμέτρηση της Premier League.

Βαριά ήττα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ειδικά αν προέρχεται από τον πρώην προπονητή της. Στην αντίπερα όχθη Τότεναμ και Ζοζέ Μουρίνιο απόλαυσαν μία νίκη χωρίς προηγούμενο.

Η Μάντσεστερ προηγήθηκε με πέναλτι του Φερνάντες μόλις στο 2ο λεπτό.

Αλλά η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο και πήρε τη μεγάλη νίκη με τα τέρματα των Ντομπελέ (4') Σον (7', 37'), Κέιν (30', 79' πεν.) και Οριέ (51').

Η Μάντσετσερ δε, αγωνίστηκε από το 28ο λεπτό με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Άντονι Μαρσιάλ, όταν χαστούκισε τον Έρικ Λαμέλα.

"They couldn't find solutions to control us." ⬜



Jose Mourinho says his Tottenham side played extremely well in their win at Manchester United even before the home side went down to ten men... pic.twitter.com/q99E1ZvWFj