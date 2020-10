Στον 3ο όμιλο του Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός.

Μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Γενεύη, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα έχει αντιπάλους την Πόρτο, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μαρσέιγ. Η πρώτη αγωνιστική της εφετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου.

