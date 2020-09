Επιστροφή στην κανονικότητα, μετά τις εκπλήξεις της Μόντσα, επιφύλαξε το γκραν πρι της Τοσκάνης, ένατος φετινός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Μετά από ένα επεισοδιακό αγώνα, ο οποίος διακόπηκε δύο φορές με κόκκινη σημαία, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε «περίπατο» μετά την επανεκκίνηση και πανηγύρισε την έκτη φετινή του νίκη και 90η συνολικά στην καριέρα του.

Η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στην πίστα του Μουτζέλο επισφραγίστηκε με τη δεύτερη θέση του Βάλτερι Μπότας, ενώ ο Αλεξάντερ Άλμπον ανέβασε τη Red Bull στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Επικράτησε χάος στην πίστα



Πανικός επικράτησε στους πρώτους γύρους του γκραν πρι της Τοσκάνης. Στον πρώτο αγώνα που φιλοξένησε η συγκεκριμένη πίστα για τη F1, υπήρξε πανδαιμόνιο, αφού λίγο μετά την εκκίνηση υπήρξε τρακάρισμα. Αρχικά ο Στρολ χτύπησε τον Σάινθ και εν συνεχεία υπήρξε σύγκρουση με τον Γκασλί που βγήκε από την πίστα, ενώ την πλήρωσε ο Φερστάπεν, ο οποίος δίχως να ευθύνεται βγήκε εκτός πίστας και εγκατέλειψε.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε στην πίστα μέχρι να καθαρίσει (στον 7ο γύρο) αλλά αμέσως μετά έγινε ένα ακόμη τρομαχτικό ατύχημα. Μόλις άδειασε η πίστα και προτού γκαζώσουν οι πρώτοι, στις πίσω θέσεις έγινε καραμπόλα τεσσάρων μονοθεσίων που είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη των Λατίφι, Μάγκνουσεν, Τζιοβινάτσι, Σάινθ και Οκον. Οι αγωνοδίκες σήκωσαν κόκκινη σημαία, ο αγώνας διεκόπη και έγινε νέα εκκίνηση. Κάπως έτσι, προτού συμπληρωθούν οχτώ γύροι είχαν εγκαταλείψει τον αγώνα εφτά πιλότοι, ενώ αργότερα ατύχημα είχε και ο Στρολ που επίσης εγκατέλειψε.

👀 A long view and a close-up of the crash that's brought the remaining drivers back into the pits



It's the first time that we've had a Red Flag in consecutive races since 2011 - Monaco followed by Canada#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z2QT1k1ckE