Ο διάσημος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Σακίλ Ο'Νιλ, επιχείρησε να μιλήσει ελληνικά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής με καλεσμένο τον MVP του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποφάσισε να του πει συγχαρητήρια στα ελληνικά στον Greek Freek για τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς.

«Συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για εσένα», ήταν αυτό που επιχείρησε να πει ο θρυλικός σέντερ των Λέικερς.

Από την πλευρά του ο Αντετοκούνμπο έδειξε να προσπαθεί να καταλάβει τι του έλεγε, ενώ όλοι στο πάνελ ξέσπασαν σε γέλια.

Giannis looked confused when @SHAQ tried to congratulate him in Greek 😭 pic.twitter.com/4G8HgfLI3P