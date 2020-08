Το δεύτερο στάδιο της ποδηλατικής διοργάνωσης Critérium du Dauphiné κατέληξε σε χάος, με τους ποδηλάτες να «σφυροκοπούνται» από σφοδρή χαλαζόπτωση.

Λίγο πριν το σημείο τερματισμού στο Col de Porte στα νότια της Γαλλίας, οι αθλητές βρέθηκαν εν τω μέσω μιας ισχυρής χαλαζόπτωσης.

«Πολλοί ποδηλάτες χτυπήθηκαν από μια τρομακτική χαλαζόπτωση. Το σκηνικό ήταν το απόλυτο χάος με τους αθλητές να τρέχουν να καλυφθούν και να τραυματίζονται από χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του πινγκ πονγκ» ανέφερε σε Tweet ισραηλινή ομάδα.

Within seconds the road looked like a ice rink and riders were desperately trying to stay on their bikes ... or to decide to walk up to the finish line on the ice... #criteriumdauphine @dauphine pic.twitter.com/u5UN2SM43F