Μετά την φραστική επίθεση στο πρόσωπό του από στέλεχος του ΕΚΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε έμμεση αλλά και δυναμική απάντηση στα ρατσιστικά σχόλια, με μια ανάρτησή του στο Twitter.

«Χαμογέλα για να αλλάξεις τον κόσμο. Μην αφήσεις τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σου», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, αναρτώντας τέσσερις φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται χαμογελά. Ο MVP του ΝΒΑ, που φωτογραφήθηκε σε προπόνηση των Μπακς στο Ορλάντο, είχε δώσει πρόσφατα μια συνέντευξη που συζητήθηκε πολύ, προκαλώντας πλήθος επαινετικών σχολίων αλλά και ορισμένων ρατσιστικών επιθέσεων.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO