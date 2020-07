Ο Αμερικανός Noah Lyles φάνηκε για λίγο να έχει καταρρίψει ένα εκπληκτικό νέο παγκόσμιο ρεκόρ 200 μέτρων στα 18,90 δευτερόλεπτα στους αγώνες Inspiration Games, προτού αποκαλυφθεί ότι τελικά είχε τρέξει μόνο 185 μέτρα.

Ο χρόνος του θεωρήθηκε πως ήταν καλύτερος από τα 19,19 δευτερόλεπτα που έκανε ο θρύλος Usain Bolt το 2009. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα ο Lyles είχε προσωπικό χρόνο τα 19,5 δευτερόλεπτα και έτρεχε έχοντας κόντρα δυνατό άνεμο, ο χρόνος αμέσως αμφισβητήθηκε. «Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό!», είπε ο σχολιαστής του BBC Steve Cram.

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ο Cram αποκάλυψε ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Lyles, τρέχοντας μόνος του στη Φλόριντα, είχε ξεκινήσει από λάθος λωρίδα και έτρεξε 15 μέτρα λιγότερο από τους αντιπάλους του.

Ο 22χρονος αθλητής έγραψε στο Twitter: «Δεν μπορείς να παίζεις με τα συναισθήματά μου έτσι ...».

You can’t be playing with my emotions like this.... got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️



Το περιστατικό εκθέτει τους διοργανωτές των Inspiration Games, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να καταστήσουν δυνατή μια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση παρά τους περιορισμούς για τον κορωνοϊό.

Οι αθλητές αγωνίστηκαν από διαφορετικούς χώρους σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας ταυτόχρονα και οι προσπάθειές τους εμφανίζονταν στην τηλεόραση σε μια οθόνη split-screen.

Ο Lyles, ο οποίος κέρδισε τον 200ο παγκόσμιο τίτλο στη Ντόχα πέρυσι, έτρεχε στη Φλόριντα και ήταν πολύ μπροστά από τους αντιπάλους του Christophe Lemaitre και Churandy Martina, από την Ελβετία και την Ολλανδία αντίστοιχα.

Όμως ο χρόνος του αποκαλύφθηκε ότι είχε επιτευχθεί από ένα σφάλμα στην τοποθέτησης της γραμμής εκκίνησης, δίνοντάς του ένα προβάδισμα 15 μέτρων. Ακόμη και ο μικρότερος αδελφός του αθλητή ήταν ένας από αυτούς που αντέδρασαν αμέσως με δυσπιστία και το ρεκόρ του κράτησε για πολύ λίγο προτού αποκαλυφθεί πως είχε γίνει λάθος.

Timing says Noah Lyles ran 18.90 seconds for 200 meters. Lyles is fast, but that can't be right. Usain Bolt has the world record of 19.19. pic.twitter.com/BgaptvQTkD