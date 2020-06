Για 74 ημέρες, ένας Γκανέζος ποδοσφαιριστής, παρέμεινε αποκλεισμένος στο διεθνές αεροδρόμιο της Βομβάης, στην Ινδία.

Ο Randy Juan Muller, ο οποίος έκλεισε τα 23 αυτήν την εβδομάδα, πέταξε για την Ινδία στις 7 Νοεμβρίου έχοντας υπογράψει ένα εξάμηνο συμβόλαιο με την ORPC Sports Club στην Κεράλα της Νότιας Ινδίας. Με την πανδημία του κορωνοϊού να εξαπλώνεται, ο Muller αποφάσισε να γυρίσει στην Γκάνα και έκλεισε ένα αεροπορικό εισιτήριο για τις 30 Μαρτίου.

Μια εβδομάδα πριν από την πτήση, πήρε το τρένο για τη Βομβάη. «Άκουσα για την πιθανότητα lockdown στην Ινδία (...) γι 'αυτό ήρθα στη Βομβάη για να μείνω σε κοιτώνα, ώστε να μην χάσω την πτήση μου», ανέφερε ο Muller. Όταν έφτασε στη Βομβάη στις 21 Μαρτίου, ωστόσο, δεν είχε αρκετά μετρητά και δυσκολεύτηκε να βρει δωμάτιο.

«Δεν ήξερα κανέναν (στη Βομβάη), οπότε, όταν είδα μερικούς αστυνομικούς, τους είπα την ιστορία μου. Με συμβούλευσαν να πάω στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο Muller. Τρεις μέρες αργότερα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε το lockdown των 21 ημερών. Όλες οι διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων ακυρώθηκαν. Ο Muller αποφάσισε να κοιμηθεί στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Βομβάης μέχρι τα αεροπλάνα να αρχίσουν να πετούν ξανά.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι το προσωπικό του αεροδρομίου τον βοήθησε αρκετά. Ένας φύλακας αντικατέστησε το τηλέφωνό του, που είχε καταστραφεί. Ο Muller επικοινώνησε με το προξενείο της Γκάνας στη Βομβάη αλλά του είπαν πως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι κατά τη διάρκεια του lockdown. «Δεν ανησύχησα καθόλου γιατί ήξερα ότι μία μέρα θα πάω στο σπίτι μου», είπε προσθέτοντας ότι προσπάθησε να παραμείνει δυνατός και ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που δεν μπορείς να αλλάξεις.

Η περιπέτεια του Muller έλαβε τέλος στις αρχές Ιουνίου, όταν έκανε μία ανάρτηση στο Twitter, μετά από προτροπή ενός αξιωματικού ασφαλείας. Ένας δημοσιογράφος, που είδε την ανάρτησή του, κοινοποίησε την έκκλησή του για βοήθεια ταγκάροντας τον Aaditya Thackeray, υπουργό τουρισμού και περιβάλλοντος του Maharashtra, και πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαίρου της Βομβάης.





Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts