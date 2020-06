Έπειτα από ένα κενό τριών μηνών λόγω κορωνοϊού το ΝΒΑ επιστρέφει με αγώνες από τις 31 Ιουλίου ως τις 12 Οκτωβρίου.

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις η Λίγκα φέρεται να κατέληξε σε ένα τελικό σχέδιο με τη στήριξη όλων των οργανισμών αλλά και των παικτών. Η τελική απόφαση ωστόσο θα παρθεί στις 4 Ιουνίου.

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back.