Το γερμανικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε εκ νέου προ μερικών εβδομάδων, συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς φιλάθλους, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ωστόσο, αυτό δε σταμάτησε τους πιστούς της Γκλάντμπαχ να σκαρφιστούν λύσεις ώστε η ομάδα τους να έχει τη στήριξη τού (έστω και σιωπηλού) «12ου παίκτη».

13.000 φίλαθλοι πλήρωσαν 19 ευρώ έκαστος για το χαρτονένιο ομοίωμά τους που τοποθετήθηκε στην κερκίδα, κατά τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της Γκλάντμπαχ κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι οπαδοί «ωσεί παρόντες» δημιούργησαν μία καταπληκτική κερκίδα, χωρίς καν να μπουν στο γήπεδο.

Η θεαματική πρωτοβουλία έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας της ομάδας «Μένω στο Σπίτι, Είμαι στην Κερκίδα».

Welcome to BORUSSIA-PARK! 🏟️



Today's fans have already taken their seats 👥#GladToBeBach #BMGB04 pic.twitter.com/xMNG7c8hcU