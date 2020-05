Τρομακτικές στιγμές έζησε ο Ντέλε Άλι, όταν δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, στο βόρειο Λονδίνο.

Οι δράστες χτύπησαν τον Άλι στο πρόσωπο, ενώ τον απείλησαν με μαχαίρι, προτού διαφύγουν με τα κλοπιμαία. Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο σπίτι όπου είχε απομονωθεί- λόγω της καραντίνας- ο ποδοσφαιριστής μαζί με τον αδελφό του και τις συντρόφους του.

Οι διαρρήκτες χτύπησαν τον 24χρονο ποδοσφαιριστή με γροθιές στο πρόσωπο και τον απείλησαν με μαχαίρι, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα και ρολόγια προτού εξαφανιστούν. Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Με ανάρτηση στο Τwitter, ο Ντέλι Άλι ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη. «Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, φρικτή εμπειρία, αλλά όλα είναι ΟΚ τώρα», έγραψε. Εκπρόσωπος της Τότεναμ με δήλωσή του κάλεσε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τη διάρρηξη να εμφανιστεί προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές στις έρευνες.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.