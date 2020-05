Οι διεκδικήσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ για ίση αμοιβή με την εθνική ανδρών απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, δικαιώνοντας την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο δικαστής Ρ. Γκάρι Κλάουσνερ του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια δεν δικαίωσε τις διεθνείς Αμερικανίδες παίκτριες στον ισχυρισμό τους πως είναι ανεπαρκώς αμειβόμενες εν συγκρίσει με την εθνική ομάδα των ανδρών. Την ίδια ώρα, πάντως έκανε δεκτές τις καταγγελίες τους για άνιση μεταχείριση ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα ταξίδια, την προπόνηση και τη διαμονή/στέγαση. Η δίκη για το δεύτερο σκέλος των διεκδικήσεων των παικτριών της εθνικής ποδοσφαίρου των ΗΠΑ ορίστηκε για τις 16 Ιουνίου.

«Η εθνική γυναικών πληρώθηκε περισσότερο τόσο στο σύνολο όσο και κατά μέσο όρο ανά αγώνα εν συγκρίσει με την εθνική ανδρών κατά τη διάρκεια της περιόδου,» αναφέρει στη συνοπτική του απόφαση το δικαστήριο. Ο δικαστής, ωστόσο, απεφάνθη πως είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί των διεθνών παικτριών των ΗΠΑ ότι δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες όταν πρόκειται για ταξίδια, προπόνηση, στέγαση και άλλους τομείς ορίζοντας ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (16/6).

Η Μόλι Λέβινσον, εκπρόσωπος των διεθνών παικτριών, δήλωσε ότι οι Αμερικανίδες διεθνείς σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. «Είμαστε σοκαρισμένες και απογοητευμένες», είπε η Λέβινσον. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει διεκδικώντας ίση αμοιβή. Έχουμε αυτοπεποίθηση στην υπόθεσή μας και εμμένουμε στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες που παίζουν αυτό το άθλημα δεν θα εκτιμώνται ως κάτι λιγότερο λόγω απλά και μόνο του φύλου τους».

Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου των ΗΠΑ με ανακοίνωσή της τόνισε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με την εθνική ομάδα γυναικών «για να χαράξει μια θετική πορεία προς τα εμπρός με στόχο την ανάπτυξη του παιχνιδιού, τόσο στο σπίτι όσο και σε όλο τον κόσμο». «Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ έχει υπάρξει εδώ και καιρό ο παγκόσμιος ηγέτης για το ποδόσφαιρο γυναικών εντός και εκτός γηπέδου και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτό το έργο», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των ΗΠΑ.

Οι διεθνείς Αμερικανίδες παίκτριες διεκδικούσαν αποζημίωση 66 εκατομμυρίων δολαρίων βάσει του νόμου περί ίσης αμοιβής. Η εθνική ομάδα των γυναικών των ΗΠΑ νίκησε την αντίστοιχη της Ολλανδίας κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιό της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι, κι ενώ στο γήπεδο ακουγόντουσαν συνθήματα «Ίση αμοιβή, Ίση Αμοιβή» την ώρα της στέψης.

Η υπαρχηγός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Μέγκαν Ραπινόε, η οποία την περασμένη Πέμπτη (30/4) εμφανίστηκε με τον, όπως αναμένεται, υποψήφιο για την προεδρία των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν σε μία εκδήλωση που καλύφθηκε διαδικτυακά με live stream έγραψε στο Twitter: «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για την ΙΣΟΤΗΤΑ». H επιθετικός της εθνικής των ΗΠΑ, Τόμπιν Χιθ, προέβη στην εξής ανάρτηση, από την πλευρά της, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ και δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε να τα παρατάμε τώρα».

