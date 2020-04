Ο Σάσα Χούπμαν, ο Γερμανός πρώην παίκτης του μπάσκετ που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή στα 50 του χρόνια.

Ο Χούπμαν πέθανε έπειτα από χρόνια μάχη με νευρολογική ασθένεια. Έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στις ΗΠΑ, στο Έβανσβιλ. Στην Ελλάδα, είχε παίξει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.

Γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1970 στο Μόναχο και σπούδασε στις ΗΠΑ. Ο ύψους 2,16 μ. παίκτης του μπάσκετ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας Γερμανίας, με την οποία είχε 67 συμμετοχές από το 1993 έως το 2001, δίνοντας το παρών μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1997.

The entire University of Evansville community mourns the loss of Sascha Hupmann.



He embodied what it means to be a Purple Ace in his time as a student-athlete and each day thereafter and will never be forgotten.



Our thoughts are with his family during this difficult time. pic.twitter.com/n2JqhiWzL9