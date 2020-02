Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα έδωσαν ένα μοναδικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl στις ΗΠΑ γεγονός που σχολιάστηκε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Το σόου του ημιχρόνου παραλίγο να μου προκαλέσει πολλά προβλήματα» έγραψε στο Twitter ο Έλληνας φόργουορντ κατά τη διάρκεια του σόου συνοδεύοντας την ανάρτησή του με δύο emoji's που κλαίνε από τα γέλια. Την ανάρτηση δεν άφησε αναπάντηση η σύντροφός του Μαράια Ριντλ. «Δεν θα μπορούσα να θυμώσω μπροστά σε αυτό το επίπεδο ταλέντου και ομορφιάς... έχεις την άδεια», απάντησε.

I cannot even be mad at that level of talent and beauty, you get a pass 💛😘 https://t.co/K99ANTe3bQ