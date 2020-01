Από τα δαχτυλικά αποτυπώματα ταυτοποίησαν οι ιατροδικαστές την σορό του Κόμπι Μπράιντ, μαζί με άλλες τρεις που ανασύρθηκαν από το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, η σορός του 41χρονου πρώην αθλητή αναγνωρίστηκε επισήμως μαζί με τρεις ακόμη- εκείνες του πιλότου Αρά Ζομπαγιάν, του 56χρονου προπονητή μπέιζμπολ Τζον Αλτομπέλι και της 45χρονης Σάρα Τσέστερ, που ήταν στο ελικόπτερο μαζί με την κόρη της Πέιτον.

Στο τραγικό δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή της η 13χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, Τζιάνα, η σύζυγος (Κέρι) και η κόρη (Αλίσα) του Τζον Αλτομπέλι, η Πέιτον Τσέστερ και η προπονήτρια Κρίστεν Μάουζερ.

Please join us in supporting the Altobelli family: https://t.co/j20YvjMfck We thank you from the bottom of our hearts. ❤️ pic.twitter.com/g7MJqdMNEk

Το ελικόπτερο δεν διέθετε σήμα προειδοποίησης εδάφους

Οι έρευνες που συνεχίζονται φέρνουν στο φως συνεχώς νέα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, οδηγώντας στην εκτίμηση πως ο Κόμπι Μπράιαντ και οι οκτώ συνεπιβάτες του στο ελικόπτερο βρήκαν τραγικό θάνατο από μια σειρά λαθών.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως το ελικόπτερο δεν διέθετε σύστημα εντοπισμού και προειδοποίησης εδάφους, που σημαίνει πως ο πιλότος, που λόγω ομίχλης πετούσε χαμηλά, δεν μπορούσε να διακρίνει το λόφο με αποτέλεσμα να συντριβεί. Την είδηση επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αερομεταφορών των ΗΠΑ.

Το ελικόπτερο δεν είχε, επίσης, σύστημα καταγραφής των συνομιλιών στο κόκπιτ, ούτε «μαύρο κουτί», κάτι που πάντως δεν απαιτείται να είχε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές και όπως φαίνεται σε σχετικές εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα, η πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος ήταν τόσο σφοδρή, που κανείς δεν θα μπορούσε να έχει επιζήσει.

Η Τζένιφερ Χόμεντι, ερευνήτρια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αερομεταφορών (NTSB), αποκάλυψε, σε νέα ενημέρωση, ότι το ελικόπτερο πετούσε στα 2.300 πόδια όταν ο πιλότος έχασε την επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η ταχύτητα της πτώσης κατά τη συντριβή ήταν μεγαλύτερη των 2.000 ποδιών το λεπτό, δήλωσε η ερευνήτρια της NTSB.

«Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ότι το ελικόπτερο έγειρε αριστερά. Ήταν ένα τρομακτικό πεδίο ατυχήματος», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η πτώση πιθανότατα ξεκίνησε μετά από έναν απότομο ελιγμό, λόγω της περιορισμένης ορατότητας από την πυκνή ομίχλη. Πριν συντριβεί το ελικόπτερο πετούσε με ταχύτητα 152 μιλίων την ώρα.

Οι ερευνητές έχουν ανακτήσει από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ένα iPad κι ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία βρήκαν σε απόσταση σχεδόν 400 μέτρων από το σημείο της συντριβής.

Το βίντεο πριν την συντριβή



Λιγότερο από 20 λεπτά πριν συντριβεί το ελικόπτερο, κάτοικος της περιοχής κατέγραψε σε βίντεο ένα ελικόπτερο να πετά πάνω από το σπίτι του στο Γκεντέιλ, σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ο David Lyudmirsky έβλεπε τηλεόραση με τα παιδιά του όταν, στις 09:28 το πρωί της περασμένης Κυριακής, άκουσε ένα ελικόπτερο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Με το κινητό του κατέγραψε την πτήση, καθώς το ελικόπτερο έκανε κύκλους πάνω από το σημείο.

Πιθανότατα, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ, το οποίο έκανε επί 12 λεπτά κύκλους κοντά στο Γκρεντέιλ, καθώς περίμενε άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να συνεχίσει την πτήση του μέσα στην ομίχλη.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv