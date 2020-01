Το χορευτικό του ταλέντο έδειξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Παρίσι, τραβώντας τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του.



Ο άσος των Μπακς έκανε την εμφάνισή του στο The Paris Ring Finals με τους παρευρισκόμενους να τον περικυκλώνουν και τον ίδιο σε χαλαρή διάθεση να το ρίχνει στο χορό ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής υπό τις ξεσηκωτικές ιαχές του κοινού.



Το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς στο Twitter έγινε viral με περισσότερες από 114 χιλιάδες προβολές.

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals...it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj