Στα 78 του, ο Χιρόσι Χοκέτσου θα μπορούσε απλά να διηγείται στους άλλους τα όσα έχει πετύχει στη ζωή του. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχει μετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά φαίνεται πως δεν έχει χορτάσει ακόμη.

Ο Ιάπωνας αθλητής της ιππασίας, κατά τα φαινόμενα, ενδιαφέρεται για μία ακόμη συμμετοχή στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Τυπικά, το όνειρό του είναι ζωντανό, αφού συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 17 αθλητών του ντρεσάζ που διεκδικούν τις τρεις θέσεις στην ομάδα της Ιαπωνίας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο το 2020.

Ο Χοκέτσου είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος από τον γηραιότερο- έως τώρα- αθλητή που έχει πάρει μέρος ποτέ σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τίτλο που κατέχει ο Όσκαρ Σβαν, Σουηδός που είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό της σκοποβολής, στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αμβέρσας το 1920.

Oscar Swahn, age 72 during the Antwerp Games, remains the oldest athlete to compete in an Olympic event. #olympics pic.twitter.com/iLwJyS7fxe