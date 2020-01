Σε κλάματα ξέσπασε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, Νικ Κύργιος, σχολιάζοντας τις πυρκαγιές στην Αυστραλία που έχουν κοστίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο και έχουν αποτεφρώσει εκατομμύρια στρέμματα γης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, μετά τη νίκη του στον εναρκτήριο αγώνα στο ATP Cup, ο άλλοτε νούμερο 13 στην παγκόσμια κατάταξη μίλησε εμφανώς φορτισμένος για τις καταστροφικές πυρκαγιές, απαντώντας στον δημοσιογράφο για την πρωτοβουλία του να δωρίσει στους πυροπαθείς 200 δολάρια για κάθε άσο που θα πετυχαίνει σε κάθε του ματς αυτή τη σεζόν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζουν οι έπαινοι τόσο. Έχουμε τη δυνατότητα και το βήμα να κάνουμε κάτι. Στη γενέτειρά μου, Καμπέρα έχουμε την πιο τοξική ατμόσφαιρα στον κόσμο, αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι θλιβερό, είναι σκληρό» είπε ο Κύργιος που αναγκάστηκε να σταματήσει το σχόλιό του, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Όλα θα πάνε στις οικογένειες, στους πυροσβέστες, στα ζώα, σε όποιον έχασε σπίτι, έχασε οικογένεια. Αυτό είναι κάτι πραγματικό. Είναι μεγαλύτερο από το τένις» είπε ο ίδιος.

Μόλις χθες, ο ίδιος ξεκίνησε ένα κίνημα αλληλεγγύης για τους, πληγέντες από τις φωτιές, συμπατριώτες του, ανακοινώνοντας δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων «Ξεκινάω την υποστήριξη αυτών που επλήγησαν από τις φωτιές» έγραψε στο Twitter ο διάσημος τενίστας -νούμερο 30 στον κόσμο- στον οποίο επιβλήθηκε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ποινή αποκλεισμού 16 εβδομάδων από τα κορτς, λόγω μιας σειράς αντιαθλητικών ξεσπασμάτων.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020

Ο Κύργιος κατάφερε 20 άσους κατά του Γερμανού αντιπάλου του, Jan-Lennard Struff, που σημαίνει πως ήδη έχει συγκεντρώσει 4.000 δολάρια Αυστραλίας σε μόλις ένα ματς.

Την πρωτοβουλία του έσπευσαν να υποστηρίξουν κι άλλοι αθλητές. Μάλιστα, οι Alex de Minaur και Sam Stosur ανέβασαν το ποσό προσφοράς ανά άσο στα 250 δολάρια.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. 😂😂😂 #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud — alex de minaur (@alexdeminaur) January 2, 2020

Η κατάσταση παραμένει τραγική στην Αυστραλία, όπου με εναέριες και θαλάσσιες επιχειρήσεις διάσωσης, οι Αρχές προσπαθούν να γλιτώσουν πολίτες από τις φονικές πυρκαγιές που ενισχύονται στα νοτιοανατολικά παράλια της χώρας, αποκλείοντας ολόκληρες πόλεις που κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοσχερώς μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Από τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Οι φωτιές καίνε τεράστιες περιοχές στις ανατολικές και νότιες ακτές της Αυστραλίας, εκεί δηλαδή που ζει το μγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.