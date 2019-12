Στο παρκέ γιόρτασε τα γενέθλιά του ο σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους θαυμαστές του να του εύχονται ρυθμικά από τις κερκίδες.

Η ομάδα του νίκησε 119-91 τους Κλίπερς, σε μια αναμέτρηση που πριν ξεκινήσει έδειχνε για ντέρμπι και ο ίδιος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας ένα νέο double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο άσος των Μπακς απόλαυσε από τον πάγκο στο τέλος του αγώνα τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά «Happy Birthday».

Λίγο αργότερα, ο Έλληνας άσος, δήλωσε πως «ο κόσμος μας είναι φανταστικός, ήταν μια καλή μέρα για την ομάδα μου και για μένα. Πραγματικά με έκαναν να νιώσω ξεχωριστός. Ο περισσότερος κόσμος στα γενέθλιά του βγαίνει έξω για να διασκεδάσει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, όμως ο κόσμος με έκανε να νιώσω υπέροχα».

Giannis was enjoying the happy birthday chants 😂



...and @pconnaughton's dunk!! pic.twitter.com/wN49rSeibA