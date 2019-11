Ένας δρομέας από το Ντόρσετ της Αγγλίας πέτυχε σήμερα ένα μοναδικό κατόρθωμα αφού κατάφερε με την συμμετοχή του στον σημερινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας να έχει τρέξει μέσα σε ένα χρόνο σε συνολικά 196 χώρες του κόσμου.

Ο 28χρονος αθλητής, που μεγάλωσε κοντά στο Cranborne, ολοκλήρωσε σήμερα στην Ελλάδα την αποστολή του να τρέξει έναν μαραθώνιο σε κάθε χώρα του κόσμου, προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι τον Ιανουάριο.

He’s only gone and done it! 🎉🥳



A record-breaking marathon in every country on earth for the amazing @nickbutterrun! 🌎



Here’s the incredible moment Nick crossed the line in Athens alongside the man who inspired it all, @thekevinwebber 😭💪🏼 pic.twitter.com/FCZnj4S5Vd — Prostate Cancer UK (@ProstateUK) November 10, 2019





Το πρωί της Κυριακής πέρασε την γραμμή τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, θέτοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

NEW WORLD RECORD - Nick Butter has run the world for Kevin Webber and @ProstateUK PLEASE DONATE https://t.co/7lbCfHtjNp #runningtheworld196 pic.twitter.com/iCaDD4640J — Nick Butter (@nickbutterrun) November 10, 2019





«Πιστεύω πως τα τρελά πράγματα, αυτά που δεν κάνει κανείς και που φοβόμαστε, είναι εκείνα που αφήνουν θετικό σημάδι στον κόσμο», σχολίασε ο Νικ Μπάτερ, φτάνοντας στην γραμμή τερματισμού όπου τον υποδέχθηκαν χειροκροτώντας φίλοι και συγγενείς του, ανάμεσά τους ο πατέρας του.





Ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων έχει βάλει στόχο να συγκεντρώσει 250.000 λίρες για την βρετανική οργάνωση Prostate Cancer UK με αφορμή έναν φίλο του που είναι στο τελευταίο στάδιο της νόσου, ελπίζοντας πως οι προσπάθειές του θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση πάνω στο καρκίνο του προστάτη.

Πηγή έμπνευσης για την 22 μηνών πρόκληση ήταν ο Kevin Webber, για τον οποίο ο Νικ Μπάτερ είπε πως έχει «τεράστιο αντίκτυπο πάνω μου και τον τρόπο ζωής μου». Ο Kevin Webber, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη το 2014 και ήταν στο πλευρό του Μπάτερ την στιγμή που πέρασε την γραμμή τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

«Το συναίσθημα του να περνάω αυτή την γραμμή τερματισμού έμοιαζε με τις υπόλοιπες φορές, με την έννοια πως νιώθω κουρασμένος και θέλω να κοιμηθώ. Ωστόσο το να τερματίζω μαζί με τον Κέβιν και όλους τους άλλους ήταν καταπληκτικό. Δεν ήμουν σίγουρος πώς θα νιώσω όταν ολοκληρώσω την αποστολή μου. Αισθάνομαι λίγο μουδιασμένος και δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει από εδώ και έπειτα, αλλά νιώθω πανέτοιμος να κουβεντάσω με τον Κέβιν και να κάνουμε να κανονική συζήτηση για όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια επειδή δεν έχουμε βρει καθόλου χρόνο να τα πούμε», είπε ο Νικ Μπάτερ, μετά το τέλος της αποστολής του στην Αθήνα.

Σε παλιότερη συνέντευξή του έχει πει πως στην προσπάθεια να τρέξει 26 μίλια σε κάθε χώρα της γης, έχει πέσει θύμα ληστείας, έχει περάσει τη νύχτα σε κελί φυλακής και έχει αναγκαστεί να τρέξει με 60 βαθμούς Κελσίου.

«Ξεκίνησα την αποστολή μου στις 6 Ιανουαρίου 2018 και έχω κάνει τέσσερις μαραθωνίους σε τέσσερις χώρες κάθε εβδομάδα τον τελευταίο μήνα και για 91 εβδομάδες πριν από αυτό, περίπου δυο με τρεις. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι και χαίρομαι που σχεδόν τελειώνει. Το δυσκολότερο είναι ο καιρός και η ασφάλεια. Έχω τρέξει στη Συρία, την Υεμένη, την Λιβύη και το Ιράν και σε αυτά τα μέρη η πρόσβαση δεν είναι τόσο εύκολη, πόσο μάλλον ένας μαραθώνιος εκεί. Επίσης έχω τρέξει με θερμοκρασία 60 βαθμών Κελσίου στο Κουβέιτ, με έχει δαγκώσει σκύλος, με λήστεψαν, με έβαλαν σε κελί, με χτύπησε αυτοκίνητο και πολλά ακόμη που δεν περίμενα, αλλά τα κατάφερα και νιώθω ευγνώμων», είπε ο Νικ Μπάτερ λίγες ημέρες πριν τον Μαραθώνιο της Αθήνας.

This is it!🏃



674 days, over 400 flights and 15 pairs of trainers later, the incredible @nickbutterrun is just minutes away from taking on his 196th and final marathon in Athens - and he’ll be alongside @thekevinwebber - the man who inspired it all 🇬🇷🏟



You’ve got this Nick! 👊 pic.twitter.com/tAvuEsoYRd — Prostate Cancer UK (@ProstateUK) November 10, 2019