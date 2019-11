Την ήττα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προημιτελικά του Paris Masters.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ηττήθηκε 6-1, 6-2 σε 58 λεπτά από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον κορυφαίο τενίστα της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος ισοφάρισε τις νίκες στους μεταξύ τους αγώνες.

