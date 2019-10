Εισιτήριο για τους «8» του τουρνουά της Σαγκάης εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από μεγάλη μάχη, που κράτησε δύο ώρες και 13 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκαζ (Νο 34 στην παγκόσμια κατάταξη) στον 3ο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Ο Έλληνας τενίστας πήρε το πρώτο σετ, έχασε το δεύτερο και χρειάστηκε να φτάσει στο τάι-μπρέικ στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, όπου πήρε από την αρχή το προβάδισμα και τελικά έφτασε στη νίκη με 7-5, 3-6, 7-6 (5).

