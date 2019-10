Στη φάση των «8» του China Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από νίκη που σημείωσε ενάντια στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, με 2-1 σετ.

Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο 17 στην παγκόσμια κατάταξη) είχε κατακτήσει πέρυσι το τρόπαιο στην Κίνα. Στην αναμέτρηση με τον Έλληνα τενίστα ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι ξεκίνησε καλύτερα και κέδρισε το πρώτο σετ με 6-4. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) ανασυντάχθηκε και πήρε τα επόμενα δύο σετ με 6-3 και 6-2 μέσα σε 2 ώρες και 8 λεπτά. Η νίκη του τού εξασφάλισε και την πρόκριση στους «8» του China Open.

4-6, 6-3, 6-2: @StefTsitsipas wins the battle against our 2018 champion, Nikoloz Basilashvili! He'll face John Isner for a spot into the semi-finals.