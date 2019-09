Δεν τα κατάφεραν Φέντερερ και Στέφανος Τσιτσιπάς στο Laver Cup σήμερα.

Ο διάσημος Ελβετός μαζί με τον Έλληνα πρωταθλητή (ομάδα της Ευρώπης σήμερα στο διπλό), έχασαν 7-5,4-6, 8-10 από τους Αμερικανούς Ίσνερ και Σοκ (ομάδα κόσμου), που έφτασαν σε μία μεγάλη ανατροπή στο Laver Cup της Γενεύης.



O Tσιτσιπάς πήρε την θέση του Ράφα Ναδάλ, που είχε μία φλεγμονή προκαλώντας πρήξιμο στον καρπό του, αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί.

What a start for #TeamEurope ! @rogerfederer and @StefTsitsipas take the opening set in Match 9 against Isner and Sock, 7-5. #LaverCup pic.twitter.com/HD5mSm8i3a

After a lull in the second set, #TeamWorld burst back to life in the nick of time.



High voltage play in the match tiebreaker gives Kyrgios and Sock the win over Nadal and Tsitsipas 6-4 3-6 10-6.#TeamEurope leads Team World 7-5 heading into Sunday.#LaverCup pic.twitter.com/uMIAMrnuVY