Στην 3η καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας κατέταξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το περιοδικό Sports Illustrated.

Λίγες ημέρες μετά την «εκθρόνιση» του ΛεΜπρον Τζέιμς από την κορυφή της λίστας των Top 100 παικτών του ΝΒΑ για το 2020, θέση που κατείχε ο «Βασιλιάς» για μία εξαετία και η οποία ανήκει πλέον στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το περιοδικό «Sports Illustrated» απένειμε ακόμη ένα «παράσημο» στον Giannis.

