Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2019, επικρατώντας (75-95) της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό.

Δεκατρία χρόνια μετά το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, το 2006, απέναντι στην εθνική Ελλάδας, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι παίκτες του στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές, νικώντας στο Wukesong Sport Center του Πεκίνου, με 95-75, την Αργεντινή του 39χρονου ρέκορντμαν Λουίς Σκόλα.

Και το έκαναν με το ίδιο κυριαρχικό μπάσκετ, την ίδια ασφυκτική πίεση και με μεγάλη διαφορά (άγγιξε και τους +22), όπως και τότε στον τελικό της Σαϊτάμα απέναντι στους παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της Ισπανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Μαρκ Γκασόλ, ο Ρίκι Ρούμπιο και η παρέα τους έκαναν το 2/2 χαρίζοντας στους συμπατριώτες τους το δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση στην ιστορία. Μόνο το 1982, είχαν φτάσει ξανά, πριν το 2006 και το 2019, μέχρι την τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Ισπανοί.

🇪🇸 THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS! 🏆



After 13 years, @BaloncestoESP 🇪🇸 are back on top of the world! 🎉



¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! 👏#EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ