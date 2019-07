Στην ομάδα των Lakers θα βρεθεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο.



Λίγες μέρες μετά την αποδέσμευσή του και μετά το φλερτ με τους Ράπτορς, η ομάδα του LA έκανε την κίνηση παίρνοντας τον 21χρονο πάουερ φόργουορντ/σέντερ από τη waivers list.



Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη και του Θανάση, που ανήκουν στους Μπακς, αναμένεται να υπογράψει two-way contract με τους Λέικερς, που φέτος έχουν μεγάλες βλέψεις έχοντας πλαισιώσει τον Λεμπρόν Τζέιμς με τον Άντονι Ντέιβις, τον ΝτεΜάρκους Κάζινς, τον Ντάνι Γκριν και τον Έιβερι Μπράντλεϊ μεταξύ άλλων.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε επιλεγεί στο νούμερο 60 του ντραφτ πέρσι και εν συνεχεία υπέγραψε two way contract με το Ντάλας, αλλά έπαιξε σε μόλις δύο παιχνίδια περνώντας τη σεζόν στην G League, όπου είχε 10,6 πόντους , 6,2 ριμπάουντ και 1,3 τάπες σε 25,4 λεπτά ανά αγώνα.

