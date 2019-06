Με τον Θορ παρομοίασε τον εαυτό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με αφορμή το βραβείο του κορυφαίου παίκτη στο ΝΒΑ για το 2019, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρώτες σκέψεις τους μετά την βράβευσή του με τον τίτλο του MVP.

Κρατώντας στα χέρια του το βραβείο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε στο κανάλι των Μιλγουόκι Μπακς πως μετά την βράβευση ανυπομονούσε να βγάλει τα επίσημα ρούχα, να φορέσει τα αθλητικά του και να πάει στο γυμναστήριο για προπόνηση.

«Πιστέψτε το ή όχι... Μετά από την ομιλία, αυτό που σκεφτόμουν είναι πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα μπορέσω να βρίσκομαι στο γυμναστήριο... Γιατί θέλω να βοηθήσω τη ομάδα να κερδίσει τον μεγαλύτερο τίτλο. Το Larry O'Brien», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας αθλητής, σχετικά με το τρόπαιο που ονειρεύεται να κρατήσει στα χέρια του.

Το Larry O'Brien είναι το όνομα που πήρε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 1984, για να τιμήσει τον απερχόμενο επίτροπο του, ο οποίος πέθανε το 1990. Σχεδιασμένο από το Tiffany, με ασήμι και χρυσό, βάρους πλέον των 14 κιλών και αξίας μεγαλύτερης από 13.500 δολάρια.

«Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να κατακτήσει τον απόλυτο στόχο, το μεγαλύτερο έπαθλο, το χρυσό έπαθλο, το Larry O' Brien. Θα πάρει χρόνο, θέλει ημέρα με την ημέρα, αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Για την ώρα εκτιμώ όσα γίνονται, αλλά θα είναι πολύ πιο γλυκά αν πάμε στους τελικούς. Είμαι σαν τον Θορ. Αυτό (σ.σ.: το τρόπαιο του MVP) είναι το σφυρί μου. Σηκώνω το σφυρί μου... Ναι, στην Ελλάδα όταν σηκώνεις ένα τρόπαιο σου λένε "άξιος" ή όταν παντρεύεσαι, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ για τον εαυτό μου», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν η δημοσιογράφος του ευχήθηκε στα ελληνικά «Άξιος».



