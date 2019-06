Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της regular season για τη σεζόν 2018 και 2019 και η ομάδα του, οι Μιλγουόκι Μπακς θυμήθηκαν το ταξίδι του αρχηγού τους από την Ελλάδα και την πρώτη του γειτονιά, τα Σεπόλια, μέχρι τη σπουδαία και πολυπόθητη αυτή διάκριση.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε στην κορυφή και έγινε μόλις ο τέταρτος μη Αμερικανός αθλητής που καταφέρνει να κατακτήσει το βαρύτιμο τίτλο και μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος.

Τελευταία φορά που ο τίτλος του πολυτιμότερου παίκτη κατέληξε σε μη Αμερικανό ήταν το 2007 όταν πρώτευσε ο Ντιρκ Νοβίτσκι. Τα προηγούμενα δύο χρόνια MVP ήταν ο Καναδός Στιβ Νας, ενώ το 1993-94 ο Χακίμ Ολάζοουν ήταν αυτός που αναδείχτηκε για πρώτη φορά MVP και δεν είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι Μπακς δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στην διαδρομή του από την Ελλάδα γράφοντας στο Twitter: Ήταν απλά ένα παιδί από τα Σεπόλια, που ήρθε στους Μπακς και έγινε MVP!!.

Just a kid from Sepolia.



Who came to Milwaukee.



And became the MVP!!

#NBAAwards pic.twitter.com/wHxErFbOZ7