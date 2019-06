Την επιστροφή του Αργύρη Πεδουλάκη ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός, με τον 55χρονο προπονητή να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Αργύρης Πεδουλάκης ήταν στον πάγκο του Περιστερίου. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ως νεοφώτιστη έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Basket League, ενώ τερμάτισε στην 4η θέση των playoffs.

Στο παρελθόν πολύπειρος τεχνικός έχει δουλέψει επίσης σε Μακεδονικό, Πανελλήνιο, Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ούνικς Καζάν.

Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του «Άρτζι» στο «τριφύλλι», το οποίο οδήγησε στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και δύο κυπέλλων Ελλάδας.

Panathinaikos BC OPAP announces the agreement with coach Argyris Pedoulakis. The best Greek coach agreed to a two-year contract, who has won a Greek Championship (2012-13) and two Greek Cups (2013, 2014).



