Στο Summer League των Μιλγουίκι Μπακς θα βρεθεί ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο ανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, θα πάρει μέρος στο Summer League των Μιλγουόκι Μπακς στοχεύοντας σε μια νέα καριέρα στο NBA. Στους Μιλγουόκι Μπακς αγωνίζεται ο αδερφός του, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο 26χρονος φόργουορντ Θ θα αγωνιστεί στο Summer League του Λας Βέγκας με τη φανέλα των Μπακς και αν καταφέρει να υπογράψει συμβόλαιο με τα «ελάφια» τότε θα αγωνίζεται δίπλα στον αδερφό του.

Thanasis Antetokounmpo will play for the Milwaukee Bucks summer league team.