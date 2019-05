Τον πρώτο του τίτλο μέσα στο 2019 και ένατο στο τουρνουά masters της Ρώμης πανηγύρισε ο Ραφαέλ Ναδάλ.

Στο μεγάλο τελικό που έγινε στο Centrale Foro Italico και κράτησε 2:25'', ο Ισπανός (νο 2 στον κόσμο) επιβλήθηκε με 2-1 σετ (6-0, 4-6, 6-1) του Νόβακ Τζόκοβιτς (νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη), στέλνοντας το μήνυμά του προς πάσα κατεύθυνση ενόψει του Ronal Garros, που ξεκινά την προσεχή Κυριακή στο Παρίσι.

No. 9⃣ feels FINE! @RafaelNadal raises the trophy at Rome for the ninth time. 🙌#ibi19 pic.twitter.com/UWpah9iiAz