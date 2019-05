Παγκόσμιο viral έχει γίνει το βίντεο με τον τερματισμό ενός δρομέα στις ΗΠΑ, που βούτηξε στην γραμμή τερματισμού κερδίζοντας την πρώτη θέση με αυτόν τον ανορθόδοξο αλλά και προβλεπόμενο από τους κανονισμούς τρόπο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ίνφινιτ Τάκερ ήταν ένας από τους φιναλίστ στα 400 μέτρα μετ' εμποδίων, στην διοργάνωση SEC Track & Field Championships, στο Φάγιετβιλ του Αρκάνσας. Κάνοντας εκρηκτική εκκίνηση, ο Τάκερ βρέθηκε στην δεύτερη θέση, οριακά πίσω από τον προπορευόμενο συναθλητή του Ρόμπερτ Γκραντ.

Πλησιάζοντας την γραμμή τερματισμού, ο Τάκερ αντιλήφθηκε πως δεν θα ξεπερνούσε εύκολα τον πρώτο της κούρσας, και αποφάσισε να βουτήξει με τα χέρια στην γραμμή τερματισμού, ξεπερνώντας τον Γκράντ με τα δάκτυλα, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, διαφορά που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο και παγκόσμια διαδικτυακή «δόξα».

«Έκλεισα τα μάτια πηδώντας πάνω από το 10 εμπόδιο. Τα άνοιξα και είδα την μητέρα μου στον τερματισμό. Πήδηξα για να την αγκαλιάσω. Αυτό είναι όλο», δήλωσε περιπαικτικά στο ESPN ο αθλητής. Πέρυσι ο αθλητής είχε κερδίσει το αργυρό μετάλλιο αλλά η χθεσινή βουτιά του εξασφάλισε, εκτός από το χρυσό μετάλλιο και ένα προσωπικό ρεκόρ με χρόνο 49.38 δευτερόλεπτα. «Αν πω στην κάμερα και στο μικρόφωνο αυτό που σκέφτομαι, ο προπονητής μας Πατ Χένρι θα με διώξει από την ομάδα», δήλωσε ο «αργυρός» Γκραντ που είναι στην ίδια ομάδα με τον Τάκερ.

Infinite Tucker upgrades his silver from 2018 to 2019 gold in the SEC 400m hurdles with a winning career best time of 49.38, which moves him to equal No. 3 performer and equal No. 4 performance on A&M all-time list. Whoop! pic.twitter.com/Bb9S8Puzbs