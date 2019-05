Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Φερνάντο Βερτνάσκο με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «8» στο Madrid Open.

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του και λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβό του στο Εστορίλ, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Madrid Open. Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε τον 35χρονο Ισπανό Φερνάντο Βερντάσκο, Νο 38 και μέσα σε 1 ώρα και 26 λεπτά, τον νίκησε 6-3, 6-4. Η σημερινή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Six in a row for Stef 🙌@StefTsitsipas wins a 6th consecutive match on clay, 6-3 6-4 v Verdasco to move into the #MMOpen quarter-finals! pic.twitter.com/mhRMZS5MCT