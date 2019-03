Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τουρκία, όπου ένας παίκτης επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε τέσσερις αντιπάλους τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Αμεντ Σπορτίφ Φααλιγετλέρ με την Σακαριασπόρ, για την Γ' κατηγορία.

Σε μία μικρή διακοπή του αγώνα, ο Μανσούρ Τσαλάρ της Φααλιγετλέρ, επιτέθηκε σε τέσσερις αντιπάλους του κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό καταγράφηκε από τον φακό της κάμερας και οι εικόνες ντροπής έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

#Amedspor's Mansur Çalar accused of attacking #Sakaryaspor players with sharp object throughout Turkish third tier clash as victims show off scars. Çalar take a swipe at Ferhat Yazgan as he walked behind him before the kick-off & going for his throat later on in the game [@TV264] pic.twitter.com/BkqoAJXY70