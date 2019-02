Λιγότερο από μια ώρα χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να αποκλείσει τον Εγκόρ Γκερασίμοφ από την συνέχεια του Open στο Ντουμπάι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, No11 στον κόσμο και No5 του ταμπλό, αντιμετώπισε στον δεύτερο γύρο τον 26χρονο Λευκορώσο (Νο155) και τον απέκλεισε εύκολα με 6-3, 6-1 μέσα σε 58 λεπτά.



Στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 22χρονο Πολωνό, Χούμπερτ Χούρκαζ (Νο77), ο οποίος έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε με 7-5, 5-7, 6-2 τον Κέι Νισικόρι, No6 στον κόσμο και No1 του ταμπλό.

Ο 29χρονος Ιάπωνας είναι ο δεύτερος τενίστας που βρίσκεται πιο πάνω από τον Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη και δεν συνεχίζει στη διοργάνωση, αφού στον πρώτο γύρο αποκλείστηκε από τον Γάλλο Γκαέλ Μονφίς και ο Κροάτης Μάριν Τσίλιτς, Νο10 στον κόσμο και νο 3 στο τουρνουά.



Στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-3 του Αυστραλού Ματ Έμπντεν (Νο47).

