Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Μπάιντεν: Η πρώτη μετά τις εκλογές, τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική νίκη του και τόνισε ότι προσβλέπει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με τη νέα ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου.

«Είχα την ευχαρίστηση να μιλήσω με τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα. Συζητήσαμε τον ρόλο που έχει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, τις στενότερες οικονομικές σχέσεις μας και την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση που έκανε στα social media μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν.

Had the pleasure to speak with @POTUS today. We discussed Greece's role as a pillar of stability and security in the region, our deepening economic ties and unwavering support for Ukraine. As I said in my address to the US Congress: our partnership is as long as it is enduring.