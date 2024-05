Μαρινάκης για Σάττι: «Όταν κάποιος ταξιδεύει με έξοδα Έλληνα φορολογούμενου, πρέπει να προσέχει τη συμπεριφορά του»

Την στάση της Μαρίνας Σάττι και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, όταν κατά τη συνέντευξη της τραγουδίστριας του Ισραήλ η Ελληνίδα ερμηνεύτρια χασμουριόταν, αλλά και τις δηλώσεις των Ελλήνων χορευτών, σχολίασε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις των χορευτών της Μαρίνας Σάττι στη Eurovision , είπε ότι οι αντιδράσεις ήταν δικαιολογημένες και ευτυχώς υπήρξε επανόρθωση. «Μιλάμε για Έλληνες χωρίς αυτό να αμφισβητείται», σημείωσε.

Σε ότι αφορά το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι και αν υπήρξε ενόχληση, απάντησε πως «η Eurovision δεν είναι διαδικασία άσκησης πολιτικής και η εξωτερική πολιτική καμίας χώρας δεν ασκείται μέσα από οποιονδήποτε μουσικό διαγωνισμό. Η Eurovision έχει αντέξει στο χρόνο με σκοπό να ενώσει τους λαούς μέσα από τη μουσική. Θα κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν κάποιος εκπροσωπεί μια χώρα και ταξιδεύει με έξοδα Έλληνα φορολογούμενου, πρέπει να προσέχει τη δημόσια εικόνα του και τη συμπεριφορά του», ανέφερε.

Να θυμίσουμε ότι την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια, που καθόταν στα δεξιά της σκηνής, η Μαρίνα Σάττι, που καθόταν σχεδόν στην άλλη άκρη, στα αριστερά, δίπλα στο Nemo από την Ελβετία, γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της και άρχισε να προσποιείται πως χασμουριέται – δηλώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία της, ενώ χαμογελούσε με νόημα προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

And this is why she is my favorite!! Marina Satti we love you! 🇬🇷🩵🤍#eurovision pic.twitter.com/rkVwckDLwK