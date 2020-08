Δεύτερο τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το δεύτερο τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ έγινε μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε ξανά με τον Έλληνα πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσει για την εξέλιξη της συζήτησης με τον Τούρκο πρόεδρο επισημαίνοντας του ότι η Άγκυρα κατάλαβε την ενόχληση της Ουάσινγκτον για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη την επιδίωξή του για αποκλιμάκωση της έντασης.

Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να τάσσεται υπέρ του διαλόγου. Σύμφωνα πάντα με το Anadolu o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε στον Τραμπ ότι η Τουρκία δεν ικανοποιείται με την αστάθεια και επεσήμανε πως η χώρα του απέδειξε «με συγκεκριμένες ενέργειες ότι θέλει να μειώσει τις εντάσεις και να καθιερώσει τον διάλογο στην Ανατολική Μεσόγειο».

