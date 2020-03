Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα σύνορα Ελλάδας- Τουρκίας, στο Έβρο, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Τρίτη τα σύνορα- όπου είναι έκρυθμη η κατάσταση- με ανάρτηση που έκανε στα social media, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, κατά την οποία αποφασίστηκε η λήψη πέντε μέτρων, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα, με τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα.

«Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας πήρε την απόφαση να αυξήσει στο μέγιστο το επίπεδο αποτροπής στα σύνορά μας. Από τώρα, δεν θα δεχόμαστε καμία νέα αίτηση ασύλου, για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλίσουμε πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη», έγραψε στα social media ο κ. Μητσοτάκης.

Το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός αφορά τη λήψη προσωρινών μέτρων από την ΕΕ, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών. «Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο μαζί με τον Σαρλ Μισέλ, την Τρίτη. Για μία ακόμη φορά, μην προσπαθείτε να μπείτε στην Ελλάδα παράνομα, θα σας γυρίσουν πίσω», έγραψε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺